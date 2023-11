VIDEO MN - Segno della croce, sorrisi e pacche sulla schiena: il ritorno di Donnarumma nel San Siro rossonero

Gigio Donnarumma, prossimo avversario rossonero con il PSG, torna così nel San Siro rossonero: segno della Croce, botta alla schiena da Luis Enrique e tanti sorrisi. Questo il video dei nostri inviati sull'ingresso in campo dell'ex 99, che domani affronterà il Milan in un match valido per la quarta giornaa del girone F di Champions League.