VIDEO MN - Shevchenko: "Si vede che De Ketelaere ha qualità tecniche ma gli manca il gol per sbloccarsi"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Andrij Shevchenko, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine dell'evento United for Ukraine, soffermandosi anche su De Ketelaere: "De Ketelaere deve trovare la grinta dentro di sé. Gli manca un po' d'esperienza ma in campo si vede che ha le qualità tecniche. Gli manca il gol per sbloccarsi: avendo l'occasione in ogni partita credo che arriverà presto".