VIDEO MN - "Siam venuti fin qua per vedere segnare Gabbia". L'accoglienza super dei tifosi per il difensore rossonero

Matteo Gabbia è l'uomo del momento. Non potrebbe essere altrimenti, visto il gran gol segnato domenica sera che ha deciso il derby. Oggi il difensore è stato protagonista di un meet&greet con i tifosi al Flagship Store di via Dante a Milano ed è stato accolto alla grandissima dai presenti: "Siam venuti fin qua per vedere segnare Gabbia".