VIDEO MN - Squadra arrivata in ritiro, tanti tifosi ad accoglierli

I giocatori del Milan sono arrivati, come di consueto, nel solito hotel di Milano per il ritiro pre partita concedendo anche qualche autografo e foto ai tifosi presenti. Oggi a San Siro ci sarà Milan-Salernitana, passerella di saluto per Giroud, Kjaer e mister Stefano Pioli. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.