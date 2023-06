VIDEO MN - Stroppa su Berlusconi: "Rimane il ricordo del privato: a Milanello aveva una parola per tutti"

Fonte: dal nostro inviato in piazza Duomo, Antonio Vitiello

Giovanni Stroppa, ex calciatore del Milan e allenatore del settore giovanile rossonero, è stato intercettato all'ingresso del Duomo di Milano e ha fornito il suo personale ricordo di Silvio Berlusconi: "Rimane il ricordo del privato, perché nel pubblico lo conosciamo tutti: vincente in tutte le cose che ha toccato. La cosa bella è che dentro di noi c’è quel privato che non appartiene a tutti e ci porteremo sempre dentro di noi”

Ricordo più caro: “La bellezza e la capacità di giocare a fare le formazioni: mettersi al tavolo per cercare di trovare gli uomini migliore e fare le cose al meglio. La richiesta era scegliere sempre gli uomini migliori”

L’ultima impresa di Berlusconi è sua (promozione Monza, ndr): “Si, di questo ne vado fiero e orgoglioso. Sono stato scelto da lui e da Galliani, questa cosa ti inorgoglisce in modo superiore”

Plus a livello umano: “Non è soltanto quello che dava ai professionisti. Quando giocavo al Milan mi ricordo che non si faceva portare in pulmino per Milanello ma si faceva il percorso a piedi, circa 200 metri, e si soffermava a parlare con le varie figure: dai giardinieri, ai fisioterapisti, ai camerieri. C’era una parola buona per tutti”