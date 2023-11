VIDEO MN - Su cosa si basa il progetto Milan: le parole di Furlani al Social Football Summit

vedi letture

Giorgio Furlani, ad del Milan, è intervenuto al Social Football Summit. Ad una domanda di Alessandro Giudice, ha risposto in questa maniera, come da script e da video in basso:

Sul progetto del Milan: “E' un progetto si basa sul successo sportivo. Sono convinto che debba essere così, nel medio periodo gli interessi del tifoso e dell’azionista sono gli stessi. Il successo sportivo crea un successo finanziario. E’ strano dirlo e ripeterlo. Ma le risorse che vengono create dal business vengono reinvestite nel prodotto calcio per avere più successo”.