VIDEO MN - Terminata l'idoneità sportiva per Vasquez. Nel pomeriggio la firma

Dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata presso la Clinica "La Madonnina", Devis Vasquez, portiere colombiano classe 1998, ha ottenuto l'idoneità sportiva presso il centro Ambrosiano. Nel pomeriggio, dopo un breve passaggio in hotel, il classe 1998 raggiungerà Casa Milan per la firma del suo contratto con il club rossonero.