VIDEO MN - Tomori e Pobega ospiti di "Tutti i colori dello Sport": l'incontro con gli studenti

Nella mattinata di oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, in collaborazione con Città metropolitana di Milano e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, sta andando in scena un appuntamento speciale di “Tutti i colori dello sport”, programma di incontri tra i calciatori rossoneri e gli studenti delle scuole secondarie, a dialogo su tematiche valoriali per la diffusione di una cultura di tolleranza e inclusività. Davanti agli studenti delle scuole secondarie, sono ospiti i calciatori del Milan Fikayo Tomori e Tommaso Pobega, oltre che 350 studenti delle scuole di formazione professionale di Afol metropolitana.

L'evento si tiene in questi minuti presso l'Auditorium Enzo Tortora. A moderare l'incontro c'è il giornalista e telecronista di Dazn Pierluigi Pardo. Di seguito il video dell'inviato di MilanNews.it presente all'auditorium Tortora che documenta l'arrivo di Tomori e Pobega: