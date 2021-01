VIDEO MN - Tomori uscito dal Centro Ambrosiano: ora il difensore a Casa Milan per la firma sul contratto

Secondo quanto appreso dal nostro inviato Antonio Vitiello, Fikayo Tomori è uscito dal Centro Ambrosiano dopo l'ottenimento dell'idoneità sportiva. Il giovane difensore anglo-canadese, ora si recherà a Casa Milan per firmare il contratto che lo leghera ai rossoneri.

Test finiti per @fikayotomori_ ora in sede per la firma formale e foto di rito pic.twitter.com/uHWDReFcmn