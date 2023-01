VIDEO MN - Vasquez a Casa Milan per la firma sul contratto

Fonte: dal nostro inviato a Casa Milan, Gianluigi Torre

Dopo le visite mediche presso "La Madonnina" e l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano di questa mattina, in questi istanti Devis Vásquez è arrivato a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi anni. Il portiere tornerà in Sudamerica per sbrigare gli ultimi iter burocratici e sarà nuovamente in Italia dopo il 10 gennaio.