​​​​​​​VIDEO MN - Verso Newcastle-Milan: l'arrivo di Furlani per il pranzo UEFA

Pochi istanti fa, Giorgio Furlani, ad del Milan, è arrivato al pranzo UEFA con i dirigenti del Newcastle in vista della gara di Champions League di stasera contro la formazione inglese. Entrambe le formazioni hanno ancora una chance di andare agli ottavi di finale, ma non basterà una vittoria stasera: sia Newcastle che Milan, oltre a vincere la gara di stasera, dovranno anche sperare in un successo del Borussia Dortmund sul PSG.

Ecco il video con l'arrivo di Furlani al pranzo UEFA girato dall'inviato di Milannews.it: