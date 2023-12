VIDEO MN - Verso Newcastle-Milan: le immagini di St.James' Park

Questa sera Newcastle e Milan si affronteranno nella sesta e ultima giornata del Girone F di Champions League. Entrambe le formazioni sono ancora in lotta per un posto agli ottavi, ma oltre a vincere questa partita devono anche sperare in un successo del Borussia Dortmund contro il PSG. La sfida di stasera tra gli inglesi e i rossoneri si giocherà nella splendida cornice del St.James' Park.

Ecco un video con alcune immagini dell'esterno dello stadio del Newcastle girato dall'inviato di Milannews.it: