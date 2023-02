VIDEO - Monza-Milan 0-1: gli highlights della sfida dell'U-Power Stadium

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Terzo successo consecutivo per il Milan e terza vittoria per 1-0. Contro il Monza il Milan ha portato a casa tre punti importantissimi per la corsa Champions: decide una rete di Messias alla mezz'ora, con un mancino potente dal limite dell'area sul quale Di Gregorio non può nulla. Guarda il video con gol e highlights della gara!