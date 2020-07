VIDEO - Pioli: "Abbiamo pagato due disattenzioni"

"L'approccio non è stato sbagliato". In conferenza stampa, Stefano Pioli ha analizzato così il 2-2 ottenuto dal suo Milan contro la SPAL: "Poi la partita si è fatta molto difficile, perché purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo due nostre disattenzioni. Sembra che siamo entrati in campo non con la giusta concentrazione, ma fino al decimo minuto abbiamo creato occasioni pericolose. È un peccato, due disattenzioni ci hanno costretto a rincorrere e a perdere lucidità, che ci ha impedito di vincere. Abbiamo creato tanto ma non ci siamo riusciti".