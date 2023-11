VIDEO - Pioli: "Non dipende più da noi. C'è rammarico per l'andata col Newcastle"

vedi letture

Nella conferenza stampa successiva al ko contro il Borussia Dortmund, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato l'andamento rossonero in Champions League e raccontato i rimpianti del gruppo per una girone che a questo punto si è fatto decisamente complicato in vista dell'ultima sfida in casa del Newcastle: "Non sono soddisfatto, per vincere queste partite di Champions ci vuole qualità. Abbiamo avuto le situazioni per andare in vantaggio e cambiare la partita, ma è mancata la qualità superiore".

Ha dei rimpianti?

"C'è rammarico, soprattutto per la prima partita. Il rimpianto della non vittoria col Newcastle ci resterà, ora abbiamo ancora un'occasione, non dipenderà solo da noi ma possiamo vincere a Newcastle".