VIDEO - Pioli: "Risultato pesante, ma possiamo rimontare"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 in casa nell'andata della semifinale Champions contro l'Inter: "Nel primo tempo l'Inter è stata migliore di noi. Poi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo ma senza segnare, il risultato è pesante ma giocando come nella ripresa si può tentare il recupero".

Avete dei rimpianti per non aver avuto Leao?

"Non c'è, inutile pensarci. Anche l'infortunio di Bennacer ci ha condizionato, ma fa tutto parte del calcio e delle partite. La squadra doveva fare meglio nel primo tempo, quando perdi tanti duelli rischi di subire la partita. Nella ripresa abbiamo giocato con ritmo e qualità diversa".

Come si ribalta il risultato?

"Giocando da Milan, giocando meglio, con qualità ed intensità".