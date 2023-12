VIDEO - Pulisic: "Un onore indossare la 11 di Ibra. Vogliamo passare il turno"

L'esterno del Milan, Christian Pulisic, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di questa sera contro il Newcastle, gara nella quale i rossoneri avranno bisogno di vincere per provare a centrare l'impresa di accedere agli ottavi di finale di Champions League, con il Borussia Dortmund che dovrà comunque battere il Paris Saint-Germain nell'altra gara del girone. Queste le sue parole: "Ci siamo preparati bene per questa sfida. Adesso che siamo qui siamo carichi per cercare di vincere questa gara e passare il turno".

Con il rientro di Leao tornerà a destra?

"Sono pronto per giocare ovunque, come ho già fatto quest'anno. Il ritorno di Leao per noi è fondamentale".

Cosa pensa del ritorno di Ibrahimovic al Milan?

"Ibra è una leggenda del Milan. Non lo conosco benissimo, ma per me è un onore indossare la sua maglia numero undici. Ha fatto delle cose straordinarie per il club e sarà un piacere averlo con noi".

In ogni caso, anche se il Borussia Dortmund non dovesse battere il Paris Saint-Germain, il Milan dovrà cercare a tutti i costi la vittoria, visto che con un pareggio o una sconfitta i rossoneri sarebbero fuori anche dall'Europa League, dovendo dunque abbandonare le competizioni internazionali in questa stagione già a dicembre.