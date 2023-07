VIDEO - Real Madrid-Milan 3-2: gli highlights dell'amichevole di Pasadena

Real Madrid e Milan si sono affrontati questa notte in amichevole a Pasadena: il match si è concluso con la vittoria degli spagnoli per 3-2, bravi a rimontare il Diavolo che era in vantaggio di due gol a fine primo tempo grazie alle reti di Tomori e Romero. Attraverso Twitter, il club rossonero ha pubblicato il video con gli highlights della sfida: