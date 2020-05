VIDEO - Saul: "Strane quelle regole sui contatti in Bundesliga..."

Saúl, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha commentato la ripresa del calcio in Germania, esprimendo qualche perplessità su alcune delle regole: "La situazione in Bundesliga è un po' strana, sono contento abbiano ripreso a giocare a calcio. In questo modo la gente a casa può tornare a divertirsi un po', ma è strano tu possa entrare in contatto con un compagno o con un avversario, ad esempio su calcio d'angolo, e stargli vicino. Mentre d'altra parte non puoi festeggiare un gol con i tuoi compagni".