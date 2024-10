VIDEO - Sinner vince in Arabia Saudita e festeggia... con Pioli. Chiacchierata con l'ex allenatore del Milan

Jannik Sinner, noto tifoso milanista e fresco vincitore del Six Kings Slam, torneo di esibizione in Arabia Saudita, ha festeggiato la vittoria assieme a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan ed attuale tecnico dell'Al Nassr.