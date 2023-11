VIDEO - Thiaw lascia San Siro in stampelle. Il Milan ha solo un difensore a disposizione

vedi letture

"L'infortunio di Thiaw? Credo lo perderemo per un po' di partite". Anche ascoltando le parole di Stefano Pioli, i tifosi del Milan non possono dormire sonni tranquilli per quel che riguarda la situazione della difesa. Il centrale tedesco si è infortunato ieri durante il secondo tempo della sfida contro il Borussia Dortmund per un infortunio muscolare che sarà meglio valutato nella giornata di oggi.

Le sensazioni, già ieri sera, non erano positive, col giocatore che ha lasciato San Siro sorretto dalle stampelle con evidenti difficoltà nel camminare. Per le prossime sfide, visti gli infortuni di Kjaer, Kalulu e Pellegrino, il Milan avrà a disposizione il solo Tomori come difensore centrale. Queste le immagini di Thiaw all'uscita da San Siro.