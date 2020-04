VIDEO - Villa (fotografo): "Maldini allibito dalle decisioni di Byron Moreno"

Claudio Villa, fotografo sportivo, è intervenuto a DAZN e ha commentato una fotografia da lui scattata durante Italia-Corea del 2002: "C'è una foto di Maldini che non posso dimenticare, l'ho scattata in Corea nel 2002. L'uomo in nero e Byron Moreno, i giocatori erano allibiti dopo le decisioni che prendeva. La foto immortala un momento brutto per noi italiani, però la bellezza di questa foto è vedere le facce che hanno questi giocatori, non capiscono quello che sta succedendo".

Guarda il video di DAZN: