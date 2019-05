VIDEO - Zaccheroni: "Leonardo? Credo preferirebbe allenare"

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha parlato di Leonardo: "Leonardo è un ragazzo molto intelligente, quindi potrebbe fare l'allenatore, così come il direttore tecnico o il direttore generale. Potrebbe ricoprire tanti ruoli. Onestamente, non ho ancora capito quale sia il suo obiettivo principale. Secondo me a lui, come sensazione personale, amerebbe maggiormente fare l'allenatore. E' capitato in un Milan che sta gettando le basi per tornare il Milan di un tempo. Nel momento in cui getti le basi è normale che ci siano alti e bassi. Sono cambiate e stanno cambiando tante figure all'interno della società, sono arrivati un nuovo amministatore delegato, all'inizio dell'anno è arrivato anche un nuovo presidente. E' molto difficile gestire queste situazioni, non dipende solamente da te".