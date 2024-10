Vieira: "Vedo l'Inter come favorita per lo Scudetto"

Nel corso di un'intervista concessa a DAZN, l'ex centrocampista di Juventus e Inter Patrick Vieira ha commentato: "La Serie A è uno dei campionati più importanti d'Europa, è stato importante vedere l'Inter giocare una finale di Champions, quando ero all'Inter queste partite erano sempre importanti e anche molto difficili da giocare. Erano partite più importanti per l'Inter che per la Juve, perché c'era sempre questa frustrazione verso la Juve che secondo i tifosi vinceva i campionati senza meritare, è sempre stata una partita molto difficile da giocare anche per la pressione e le tensioni prima di scendere in campo, era una partita che non si poteva perdere".

Inter favorita?

"Credo che l'Inter sia la squadra più forte, soprattutto a centrocampo dove c'è esperienza e qualità individuale. Barella è un giocatore che mi piace tantissimo perché lavora per la squadra, mi piace la sua energia e la sua qualità".