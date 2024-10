Vieri: "Hernandez, Leao e Abraham indisciplinati? Certi errori non dovrebbero essere commessi, però..."

All'interno dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera, l'ex giocatore Bobo Vieri ha toccato i temi più caldi in questo momento in Serie A, dicendo la sua anche sul momento che starebbe attraversando il Milan di Paulo Fonseca:

Turbolenze Milan?

"Non mi interessano le questioni societarie. Parlo solo di campo. Vedo alti e bassi preventivabili. Devono ancora trovare i giusti equilibri, con un allenatore che chiede cose diverse rispetto al passato".

Come giudica gli «indisciplinati» Hernandez, Leao e Abraham?

"Certi errori non dovrebbero essere commessi, ma spesso tutto è ingigantito dai risultati. Non sarebbe emerso nulla se a Firenze i rigori fossero stati realizzati... Sono ragazzi intelligenti, ne avranno già parlato in gruppo e d’ora in poi sapranno come comportarsi".

Su Fonseca

"Solo una squadra forte può battere l’Inter nel derby, quindi al tecnico del Milan va dato tempo".