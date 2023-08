Vieri: "Inter, Milan e Juve devono vincere tutte le partite"

Durante l'ultima diretta sulla Bobo TV, Christian Vieri ha commentato così l'ottima partenza in campionato dell'Inter: "L'Inter è straforte, ha iniziato questo campionato alla grande. Vediamo l'attacco: Lautaro fa sempre gol, mentre per Thuram c'è ancora bisogno di tempo. La squadra di Inzaghi gioca sempre bene, il problema è stato l'anno scorso quando ha perso 12 partite, ma quando sono concentrati giocano davvero bene. Per me meritavano di vincere anche la Champions League e rimanevo sorpreso quando perdeva punti con le piccole, come accaduto l'anno scorso.

"Stiamo parlando di una rosa super - continua Vieri -: Barella è tra i migliori centrocampisti d'Europa, Calhanoglu una conferma, Mkhitaryan fa gol così come pure Frattesi. Inzaghi? Non cambierà mai il suo 3-5-2, deve migliorare un po' nella comunicazione perché l'Inter, come il Milan e la Juve, deve vincere tutte le partite. Ecco, da questo punto di vista doveva crescere e penso l'abbia capito".