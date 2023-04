Vieri: "Maignan fenomeno, vale 200 milioni. Tra i grandi campioni della storia del calcio"

MilanNews.it

Bobo Vieri, ex attaccante, si è così espresso alla BoboTV su Maignan: Maignan è un fenomeno devastante, quando sei allo stadio pensi che prenderà mai goal. 15 milioni? Vale 200 milioni, è un fuoriclasse. Lo metto con i grandi campioni della storia del calcio. Se non si faceva male, il Milan aveva 10/12 punti in più”