Vietti (Il Foglio): "Leonardo e Maldini hanno dato al Milan la spinta che serviva"

Piero Vietti, giornalista de "Il Foglio", ha commentato il ritorno in società di Leonardo e Maldini: “Mettere Leonardo e Maldini in società ha dato la spinta che serviva. Non è una ricetta valida per tutte le squadre. La Juventus è l’esatto opposto. Ma laddove c’è una società nuova, che ancora non ha imposto un metodo di comportamento, avere calciatori che hanno rispetto per quello che hanno vinto e sanno trasmettere l’importanza della maglia è necessario".