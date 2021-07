Vigilia di Italia-Spagna, recupero di Sarabia quasi impossibile. Nessun problema per Laporte

Lo staff medico della Spagna, spiega Tuttosport, sta provando a fare il miracolo per recuperare Pablo Sarabia in tempo utile per la sfida di domani sera contro l'Italia. L'attaccante del PSG è una pedina importante nello scacchiere di Luis Enrique e proprio per questo i medici stanno cercando di accelerare il recupero dalla micro-rottura muscolare all'adduttore destro. Difficile, quasi impossibile, ma la certezza si avrà solo a ridosso del match di domani sera. Nessun problema, invece, per Aymeric Laporte che nelle scorse ore si è allenato a parte solo per recuperare dalle fatiche delle ultime sfide.