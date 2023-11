Vigilia di Lecce-Milan: rifinitura mattutina per i rossoneri a Milanello

Come riportato da acmilan.com, il Milan si allenerà questa mattina a Milanello sostenendo la rifinitura in vista del match di domani contro il Lecce. Nel pomeriggio, poi, la partenza per la Puglia. Non ci sarà la conferenza stampa di mister Pioli.