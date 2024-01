Vigilia di Milan-Atalanta: rifinitura mattutina per i rossoneri a Milanello

Come riportato da acmilan.com, il programma di oggi del Milan prevede un allenamento al mattino.

Il report di ieri

Lavoro di scarico defaticante per i titolari di Empoli, in campo dopo aver effettuato l'attivazione muscolare in palestra il resto della rosa che ha iniziato con una serie di esercitazioni tecniche eseguite utilizzando delle sagome, infine spazio alla consueta partitella su campo ridotto. Nel frattempo, i portieri hanno svolto lavoro specifico insieme ai preparatori.