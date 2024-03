Vigilia di Milan-Empoli: rifinitura mattutina per i rossoneri a Milanello

SABATO 9 MARZO

Il programma prevede un allenamento al mattino.

IL REPORT DI IERI

Colazione a Milanello per i rossoneri, all'indomani del successo casalingo sullo Slavia Praga, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento, già focalizzato sull'impegno di campionato con l'Empoli, in programma domenica 10 marzo alle ore 15.00 a San Siro.

Lavoro defaticante in palestra per i titolari di giovedì sera; in campo gli altri componenti della rosa che, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare, hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche dedicate alle conclusioni, che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto.