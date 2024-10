Vigilia di Milan-Napoli, alle 14.30 parla Fonseca: dove seguire la conferenza

È già giorno di vigilia per il Milan: i rossoneri saranno impegnati martedì sera allo stadio San Siro contro il Napoli capolista, calcio di inizio alle 20 e 45. Il Diavolo dovrà affrontare la formazione di Antonio Conte senza due dei suoi uomini più importanti, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, out per una squalifica che avrebbero dovuto scontare nel corso di questa giornata, se non fosse stato per il rinvio della partita contro il Bologna. Questo pomeriggio, alle ore 14.30 sarà in programma al Centro Sportivo di Milanello la conferenza stampa di mister Paulo Fonseca.

L'evento potrà essere seguito in diretta su Milan Tv, sull'app ufficiale rossonera e con il consueto live testuale di MilanNews.it.