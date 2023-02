Vigilia di Monza, Tomori tenta il recupero last minute

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Oggi si svolgerà l'ultimo allenamento del Milan in vista della trasferta di Monza di domani pomeriggio. Pioli e lo staff capiranno meglio le condizioni di Fikayo Tomori che ancora non sembra aver recuperato del tutto. Il difensore inglese tenterà nelle ultime ore uno sprint last minute che possa almeno farlo sedere sulla panchina dell'U-Power Stadium domani pomeriggio. Lo riporta Tuttosport.