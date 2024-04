Vigilia di Sassuolo-Milan: non ci sarà conferenza per Pioli. Rifinitura al mattino

Il Milan si è ritrovato ieri a Milanello all'indomani della sconfitta contro la Roma per 1-0 nell'andata dei quarti di Europa League. Secondo quanto appreso da Milannews.it, nel Centro sportivo rossonero sono stati analizzati tutti gli errori commessi ieri contro i giallorossi. Successivamente, chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro di scarico, seduta normale invece per gli altri.

Ovviamente ieri non è stato provato nulla a livello tattico in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo (domenica alle 15 al Mapei Stadium), ma è previsto un turnover per diversi giocatori. Oggi la rifinitura. Non ci sarà la conferenza di Pioli.

Solo dopo la trasferta di Reggio Emilia, a Milanello si inizierà a pensare al ritorno di Europa League contro la Roma: in casa rossonera sono convinti che la rimonta sia possibile. Servirà sicuramete un altro Milan rispetto a quello visto a San Siro, ma c'è convizione che si possa ribaltare il risultato all'Olimpico giovedì prossimo.