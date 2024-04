"Vincere la Champions ti porta nell'olimpo del calcio mondiale, lo scudetto è un'altra cosa": il commento di Carlo Pellegatti

Il Milan si avvicina sempre di più all'importante sfida di sabato pomeriggio in casa contro il Lecce. Di questo ma anche di molti altri temi ha parlato così, sul canale youtube di Radio Rossonera, il giornalista e opinionista Carlo Pellegatti.

Questo un interessante estratto delle sue dichiarazioni: "Per entrare nell'olimpo del calcio mondiale bisogna vincere la Champions, l'ho sempre pensato. E' una competizione a parte, puoi anche vincere 10 campionati di fila, ma poi contano di più i risultati in Europa. La Juventus è stata una squadra fortissima in questi anni, perchè? Non solo per i molti scudetti vinti consecutivamente, ma soprattutto per quelle due finali di Champions conquistate. Lo scudetto è un'altra cosa, anche il Rosenborg ne ha vinti molti, eppure non è un top club.."