Vincere per ritrovare ritmo e continuità: questa sera il Milan vuole sfatare un tabù

vedi letture

Dopo le vittorie contro Club Brugge e Real Madrid, il Milan vuole ottenere il suo terzo successo di fila in Champions League nella trasferta sul campo dello Slovan Bratislava. In vista di questa partita, Davide Calabria dovrebbe ritrovare una maglia da titolare (Emerson Royal non è al meglio per un piccolo problema alla caviglia). In mezzo alla difesa, Tomori dovrebbe fare coppia con Gabbia, ma restano aperti i ballottaggi con Thiaw e Pavlovic. A sinistra ci sarà il "solito" Theo Hernandez. Formazione a parte, i rossoneri dovranno ritrovare ed esprimere un gioco di qualità dopo le due ultime prestazioni, contro Cagliari e Juventus non all'altezza della vittoria in Champions contro il Real Madrid.

I NUMERI PRE PARTITA

Dopo le vittorie contro Club Brugge e Real Madrid, il Milan potrebbe vincere tre gare di fila nelle principali competizioni europee per la prima volta dal febbraio 2023. Tre successi di fila segnando più di due gol non accade dal 2004/05, più di tre reti in tre incontri di fila non accade dal settembre 1989.