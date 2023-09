Vincere sarebbe stata cosa buona e giusta, ma alcuni dettagli extra-risultato ridanno fiducia al Milan

È mancato solo il gol. Si può riassumere con questa frase - molto conosciuta e spesso utilizzata - la prima del Milan nella Champions League 2023-2024 e la prima del Milan dopo l'umiliazione nel derby perso per 5-1. Con "è mancato solo il gol" si sottintende, infatti, una buonissima prestazione della squadra rossonera, brava sì a reagire alla scoppola presa contro l'Inter solo tre giorni fa, ma non così brava a portare a casa il bottino pieno che sarebbe stato fondamentale nella corsa alla qualificazione agli ottavi di finale.

In un San Siro un po' mugugnante nel pre-partita, ma come sempre caldissimo durante il match, la squadra di Pioli ha generato una marea di occasioni da gol, mancando la rete sia per i super riflessi del portiere inglese Pope che per una eccessiva dose di spreco; lampante, tra queste azioni, il gol divorato da Leao, il quale, dopo aver saltato come birilli la difesa avversaria, ha calciato il terreno provando un colpo di tacco piuttosto che spaccare la porta con un tiro un po' più normale. Il Newcastle non si è fatto praticamente mai vedere dalle parti di Maignan e del suo sostituto Sportiello (oggi il portiere francese sosterrà gli esami dopo il risentimento al flessore sinistro subito ieri), ma ha portato a casa un punto che complica chiaramente il percorso del Milan nel complicato girone F di Champions League.Rammarico sì, ma per il Milan era importante giocare e riprendersi, giocare e ripartire dopo l'umiliazione del derby. Vincere, chiaramente, sarebbe stata cosa buona e giusta per la netta superiorità dimostrata sul campo, ma... È mancato solo il gol. Non un dettaglio, ovviamente. Ma è proprio nei dettagli di questa prestazione che si può trovare la fiducia per il prossimo futuro: "Dobbiamo - ha dichiarato Pioli nel post partita - insistere e continuare a giocare così. La delusione è stata enorme, domenica non è stato facile parlare alla squadra. Da lunedì ho rivisto le cose che un allenatore deve vedere in una rifinitura di una partita importante. Avevamo bisogno di giocare, avevamo bisogno di vincere ma ci teniamo la prestazione".