Vincolo su San Siro, il CorSera titola: "Tutto contro tutti, lo stadio è un ring"

La notizia del vincolo su San Siro, emersa un paio di giorni fa dopo una nota ufficiale del Comune di Milano, ha alimentato nuovamente le polemiche circa la costruzione di nuovi impianti in Italia. Il Corriere della Sera, edizione milanese, ha titolato così questa mattina: "Tutto contro tutto, lo stadio è un ring". Se dai due club non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, il mondo della politica si divide e si scontra. Da una parte la maggioranza legata a Sala attacca la Soprintendenza, con il capogruppo del Pd Filippo Barberis che commenta: "La Soprintendenza deve chiarire definitivamente e al più presto la sua posizione perché porre il vincolo significa contraddire una decisione assunta nel 2020 sulla stessa identica struttura e rischia di decretare la morte dello stadio, con la fuga di entrambe le squadre".

L'opposizione invece ne approfitta per attaccare il sindaco: "Tergiversando per 12 anni Sala e la sinistra hanno cacciato Milan e Inter dalla città", dice Samuele Piscina della Lega. Chi invece esulta sono i Verdi e chi non voleva l'abbattimento dello stadio di San Siro. Una partita infinta tutta italiana che, nonostante tutto, ancora non si ha idea di come potrebbe finire.