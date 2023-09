Vincolo su San Siro, parla ancora Sgarbi: "La Soprintendente ha fatto ciò che impone la legge"

Il vincolo sullo stadio di San Siro torna a far parlare. Ed è Vittorio Sgarbi che, con un articolo di suo pugno su Il Giornale, affronta il tema rispondendo alle critiche ricevute anche in merito a questo argomento. Le sue parole: "La Soprintendente al tempo delle mie indicazioni (non intimidazioni) sulla obbligatorietà del vincolo, non c'era. E' stata nominata tre mesi dopo le mie polemiche con il sindaco; e ha fatto non quello che io le ho chiesto (non c'era), ma quello che la legge impone".