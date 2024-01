Vinicius: "Parlarne soltanto non cambierà nulla: queste sono le parole di Maignan. Sempre con te, Mike"

La notizia dei vergognosi insulti razzisti di cui è stato vittima Mike Maignan durante il match disputato sabato sera alla Dacia Arena di Udine ha fatto il giro del mondo. Tanti calciatori ed ex calciatori hanno espresso solidarietà nei confronti del portiere del Milan e tra questi c'è anche chi in passato ha subito abusi simili: Vinicius jr., attaccante brasiliano del Real Madrid che da mesi viene insultato negli stadi di mezza Spagna, ha dedicato un post su X al francese.

"'Parlarne soltanto non cambierà nulla'. Queste sono le parole di Maignan. È tempo di mettere in carcere i razzisti in modo che si vergognino di quello che sono. Ringrazio coloro che sostengono realmente la nostra lotta e mi rammarico di coloro che si presentano solo con parole vuote per guadagnarsi la simpatia della stampa. Sempre con te, Maignan", ha scritto Vinicius.