Vinicius: "Tutto il mio sostegno a Yamal, deplorevoli gli insulti razzisti al Bernabéu"

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Quello che è successo al Bernabéu con insulti razzisti è deplorevole. Non c'è posto per questi criminali nella nostra società. Tutto il mio sostegno a Lamine, Ansu e Raphinha. So che Madrid e la polizia faranno di tutto per identificare e punire i colpevoli". Lo ha scritto Vinicius Junior sul proprio account X per commentare gli insulti razzisti nei confronti dei tre giocatori del Barcellona 'piovuti' dagli spalti dell'impianto del Real Madrid durante il 'Clasico' di sabato sera. (ANSA).