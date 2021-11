Violenza donne, panchina rossa in campo ad Arezzo per combatterla

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Per combattere la violenza sulle donne ognuno deve fare la sua parte. È su questa convinzione comune che ACF Arezzo e l'azienda TLF hanno ideato "Nessuno in panchina contro la violenza", la campagna di sensibilizzazione che sarà presentata domenica 28 novembre allo Stadio comunale Città di Arezzo. Grazie al contributo dell'impresa casentinese (specializzata in arredi urbani) la società aretina di calcio femminile porterà all'interno dell'impianto sportivo cittadino una panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza di genere. Una data non casuale, quella dell'ottava gara di campionato per le ragazze atlete amaranto. Si tratta della prima domenica successiva alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2021, il prossimo 25 novembre. Una ricorrenza che l'Arezzo Calcio Femminile e TLF considerano tanto importante da volerne riproporre il significato tutte le domeniche in cui sarà possibile. L'inaugurazione della panchina rossa si svolgerà prima del fischio d'inizio di Arezzo-Pinerolo, in programma per le 14:30 proprio allo stadio comunale. Una gara cruciale per il girone di andata del campionato, che contrappone le squadre al momento capolista a pari merito della competizione. (ANSA).