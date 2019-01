Violenza stadi: pre-vertice in Figc

Incontro anticipa tavolo con Viminale a scuola Polizia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Ha preso il via presso la sede della Figc a Roma la riunione tra tutte le componenti federali sul tema violenza e razzismo nel calcio che anticipa il tavolo tecnico in programma nel pomeriggio alla scuola superiore di Polizia, convocato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e dal sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti. All'incontro, tra i tanti convocati, parteciperà anche il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro, presente alla riunione in corso a Via Allegri.