Virdis avverte il Milan: "Non sarà facile, il Lecce sa facendo molto bene"

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante rossonero, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida del Milan contro il Lecce, squadra in cui Virdis ha concluso la sua carriera. Questo l'ammonimento dell'ex campione: "Non sarà facile per il Milan. Non seguo il Lecce come i rossoneri, ma sta facendo molto bene. Non ho mai lavorato con Pantaleo Corvino, ma so che è un grande gestore: lo sta dimostrando la sua squadra, che Marco Baroni fa giocare con ritmo"