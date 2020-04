Virdis: "Pioli buon lavoro. Rebic? Mi ha stupito. Non capisco il ruolo di Leao"

Intervenuto sul canale Youtube di Andrea Longoni, Pietro Paolo Virdis ha parlato del Milan: "Pioli ha fatto un buon lavoro, ma su Rangnick non so nulla. Io sono prima per i giovatori: speriamo di confermare quelli buoni, anche se non sono una marea. Quello che mi ha stupito molto è Rebic: è cresciuto tanto ed è diventato una piacevole scoperto. Su Leao non riesco a capirne bene il ruolo."