Virdis si fida di Pioli: "Abilissimo nel suo mestiere: sistemerà tutto"

© foto di DANIELE MASCOLO

Pietro Paolo Virdis è stato intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport e ha espresso parole fiduciose per Stefano Pioli in questo momento un po' ombroso per il Milan: "Confido nella gestione di Stefano Pioli, abilissimo nel suo mestiere. Sono convinto che sistemerà tutto. Così come ha portato la squadra allo scudetto. Chiaro, stavolta è più complicato perché se il Napoli continua ad andare così forte è dura per tutti. Finora la squadra di Spalletti è andata a mille"