Viscidi su Camarda: "Ha potenzialità enormi, ma la strada è ancora lunga"

Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili maschili della FIGC, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Francesco Camarda, giovane attaccante rossonero che verrà convocato domani per la prima volta da Stefano Pioli: "Un pizzico di stupore è inevitabile, parliamo di un 2008. Estremamente giovane, non solo per il nostro calcio ma anche per i parametri Uefa".

"Detto questo, il cammino di Francesco è lineare: sia al Milan che in Nazionale gioca con compagni più grandi di tre anni. Credo che questa chiamata vada considerata un attestato di stima: Francesco ha potenzialità enormi ma deve ricordare che la strada è ancora lunga. Lo farà, è un ragazzo determinato anche fuori dal campo".