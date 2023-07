Visnadi diffidente: "Milan sta rimediando con giocatori da rilanciare o da scoprire"

Gianni Visnadi, giornalista sportivo, ha analizzato su Il Giornale di questa mattina lo stato d'avanzamento lavori delle sessioni di calciomercato delle big italiane, mostrando qualche diffidenza in merito e affermando che le migliori squadre del nostro campionato si stanno in realtà indebolendo. Questo il suo giudizio sul Milan: "S'è mosso parecchio anche il Milan che, però alle perdite di certezze come Tonali e dell'infortunato Bennacer sta rimediando con giocatori da rilanciare o da scoprire"