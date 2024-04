Visnadi: "Il derby toglierà alla Roma energie importanti fisiche e non solo rispetto alla partita col Milan"

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Radio mattino 104.5 sulla Roma, prossima avversaria del Milan in Europa League: “Secondo me arrivano entrambe allo stesso modo al derby, poi magari finisce in pareggio perché non si vogliono fare troppo male. E alla Roma toglierà energie importanti fisiche e non solo rispetto alla partita col Milan. Ma questo succede col calendario, non c’è molto da stupirsi. Nessuna arriva male al derby. Non è un segnale troppo negativo l’ultima partita”.

LEAO MVP DI MARZO 2024

Un crescendo continuo, partita dopo partita, in un mese costellato di sole vittorie. Tra i quattro grandi protagonisti del marzo rossonero il migliore - scelto dai tifosi su acmilan.com - è stato Rafael Leão: è il portoghese, infatti, l'MVP del mese. Per lui si tratta del secondo premio conquistato in questa stagione, dopo quello ottenuto a settembre. Marzo è stato il mese in cui Rafa ha superato la doppia cifra, tra tutte le competizioni, per gol - 11 con le bellissime reti sui campi di Slavia Praga e Fiorentina - e assist (sempre quota 11, tra la doppia sfida ai cechi e i Viola). Numeri importanti in prestazioni che sono state superiori, per qualità e quantità. Sempre decisivo, sempre in grado di incidere positivamente nei destini della squadra. È salito il livello del Milan, è salito il livello di Leão.